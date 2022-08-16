أفادت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الثلاثاء في بيان لها بوضعية حرائق الغابات التي ما تزال مشتعلة في أربع ولايات بوسط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح إن هناك ثماني حرائق غابية ما تزال جهود أعوان الحماية المدنية والغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي حتى الساعة الثامنة من صباح هذا الثلاثاء، متواصلة لإطفائها.

وأضافت نفس المصادر إن ثماني حرائق ما تزال مشتعلة وحريقين تحت الحراسة موزعة على أربع ولايات بوسط وشرق البلاد، ففي ولاية تيزي وزو هناك حريق واحد تتواصل عملية إخماده وآخر تحت الحراسة. وفي ولاية تيبازة تتواصل عملية إطفاء حريقين واثنين آخرين تحت الحراسة.

أما في ولاية بجاية فهناك حريقان يجري إطفاؤهما ونفس الشيء بالنسبة لولاية سكيكدة بينما تتواصل في ولاية البويرة جهود إطفاء حريق واحد.

وقال بيان الحماية المدنية إنها سخرت لإخماد هذه الحرائق 192 شاحنة إطفاء وأكثر من 1000 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بمساندة من الوحدة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي في حريق غابة شنوة في ولاية تيبازة وتنصيب مركز قيادة جهوي على مستوى الوحدة الرئيسية ببجاية وآخر عملي على مستوى حقل الرماية بشنوة ولاية تيبازة تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية.