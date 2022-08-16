أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن تدعيم صفوفها بلاعب إفريقي ينشط في الدوري التونسي. وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فإنه تم ضم المهاجم النيجيري" أنايو إيوالا"، إلى صفوف الفريق وذلك بعد أن تمت إعارة اللاعب لموسم واحد من نادي الترجي التونسي.

وفي سياق ذي صلة، كشف مدرب الشباب، نبيل الكوكي عن الأسباب التي أدت إلى توقف المباراة الودية التي جمعت بين بطل الدوري الجزائري والتونسي.

وقال الكوكي: "مباراة من تلك الحجم لا يجب أن تجرى في ملعب كالذي احتضن اللقاء، لأنه لا توجد به مدرجات، وبالتالي فإن جماهير الترجي تابعت المباراة من خلف السياج وكانت قريبة من اللاعبين، وهذا من حقهم لأنهم متعطشون لرؤية ناديهم".

وختم:" فضلت عدم مواصلة اللقاء، حتى لا تتخذ الأمور منحنى آخر".