بالرغم من استقرار أسعار برميل النفط عند مستويات مقبولة إلى حد كبير بالنسبة للاقتصاد الجزائري خلال الفترة السابقة، إلا أن أسعار صرف العملة الوطنية تظل الأضعف عربيا، إذ لم تشفع المداخيل المحققة من صادرات المحروقات واستقرار مستوى الاحتياطيات من العملة الصعبة في تحقيق تعاف ملحوظ في قيمة الدينار الجزائري.

وبينما تواصل السوق الموازية في فرض منطقها في الاستحواذ على حجم معتبر من "المعاملات التجارية" في الظل، بعيدا عن الرقابة وتسديد الأعباء الجبائية على السواء، تبقى العملة الوطنية ضحية لاقتصاد غير واضح المعالم، بـ"ازدواجية" تحمل هوة كبيرة في أسعار صرف العملة الوطنية، تجعل هذه الأخيرة تتذيل ترتيب العملات العربية فضلا عن العالمية، رغم المقومات الاقتصادية للبلاد.

وفي هذا الشأن، تكشف أسعار الصرف الرسمية أنّ الدينار الجزائري يعاني أمام بقية العملات العربية الأخرى، حيث سجل سعر الريال السعودي مثلا 38.03 دينارا للشراء و38.05 دينارا للبيع، فيما تقدر قيمة العملة السعودية في السوق الموازية 47.94 دينارا للشراء و48.47 دينارا للبيع، ولا يختلف الوضع في معاملات الصرف مع الدرهم الإماراتي، إذ تشير أرقام البنك المركزي إلى أنه سجل 38.90 دينارا للشراء، و38.91 دينارا للبيع، بينما تقدر قيمته في معاملات السوق السوداء بـ49.00 دينار عند الشراء و49.55 دينارا للبيع.

ويحافظ سعر صرف الدينار الكويتي على أكبر قيمة في معاملات الصرف الرسمية مسجلا 465.78 دينار للشراء و466.44 دينار للبيع، فيما يقفز إلى مستويات أعلى من هذه في السوق السوداء غير الرسمية ليسجل 587.09 دينار للشراء و593.61 دينار للبيع، على اعتبار أنّ شراء العملة الصعبة في هذا النوع من المعاملات (السوق السوداء) غير محدود أو مقيد، على خلاف تبديل العملات على مستوى البنوك الوطنية، في ظل ضعف شديد لقيمة المنحة السياحية الأقل من 100 أورو في كثير من الأحوال.

بالمقابل، فإنّه على الرغم من تقلص الهوة بين عملتي الأورو والدولار الأمريكي، إلا أنّ العملة الأوروبية الموحدة تحافظ على استقرارها مقابل الدينار الجزائري إلى حد ما، مسجلة في معاملات الصرف الرسمية 147.07 دينار للشراء و147.14 دينار للبيع، مع تراجع طفيف بالمقارنة مع التداولات السابقة حين بلغت 147.48 دينار للشراء و147.53 دينار للبيع، في حين حافظ سعر الدولار لدى البنك المركزي على مستواه عند 142.90 دينار للشراء و142.91 دينار للبيع.

في السوق الموازية، سجل الأورو -حسب الأصداء التي جمعتها "الخبر" من "تجار" العملة الصعبة على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة- 204 دينار عند الشراء و208 دينار عند البيع، بينما سجلت العملة الأمريكية 194 دينار عند معاملات البيع و198 في معاملات الشراء.

ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي سجل أمس لدى البنك المركزي 173.93 دينار للشراء و173.99 دينار للبيع، متراجعا عن المستوى المحقق في المعاملات السابقة له، حين بلغ 174.69 دينار للشراء و174.70 دينار للبيع، أما في السوق الموازية غير الرسمية فقد بلغت قيمته 218.32 دينار للشراء و220.75 دينار للبيع.

وتجد وضعية العملة الوطنية مقابل أهم العملات الأجنبية، العربية وغيرها، تأثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة من ذوي الدخل الضعيف، بحكم التضخم التي تفرضه أسعار أغلب السلع المتداولة في السوق الوطنية والتهاب واضح في سعر مختلف المنتجات بما فيها الأساسية منها، وهو ما ينعكس على "انقراض" التعامل بالقطع النقدية الصغيرة التي تقل عن 5 دنانير، وبالتالي فإن العملة الوطنية الفعلية هي 5 دينار وليس دينار جزائري.