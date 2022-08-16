تم التوقيع على 8 اتفاقيات في قطاع الفلاحة مع المعاهد ومخابر الجامعات لتطوير البذور بغرض استعمالها مستقبلا بشكل علمي ومدروس في تحسين الإنتاج الزراعي.

وكشف رئيس دائرة التنمية المستدامة بالديوان الوطني المهني للحبوب نورالدين عمراني أن الاتفاقيات المبرمة تدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف الحكومة للتعاون مع الجامعات والتي تهدف إلى تعزيز الطاقة الوطنية للبذور وإعادة بعض الأصناف القديمة.

وتسعى الجزائر اليوم إلى ضمان أمنها الغذائي وتغطية احتياجاتها الوطنية خصوصا ما تعلق بالحبوب والبقوليات من خلال إشراك كافة الفاعلين في المجال الفلاحي.