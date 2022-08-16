تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر"سيال"، اليوم الثلاثاء بأشغال بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى بلدية زرالدة، ما يترتب عنه انقطاع المياه هذا الثلاثاء في أحياء بلديتين بالعاصمة حتى الساعة الثامنة ليلا.

وأوضحت سيال في بيان لها إنها ستقوم بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه على مستوى بلدية زرالدة، وسيترتب عنها وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء بلدية الشراقة جزئيا: حي اتصالات الجزائر الكثبان، حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري.

وبلدية اسطاوالي جزئيا: حي بتروليوم، شاطئ آزور، بلوطة، البريجة، كايتي، سيدي فرج (جزئيا) وشاطئ النخيل. وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال يوم غد الأربعاء 17 أوت 2022.