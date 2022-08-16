كشف اليوم الثلاثاء، مصدر عليم لـ "الخبر "، أن أطرافا تحاول عرقلة أشغال الجمعية العادية لنادي رائد القبة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مديرية الشباب والرياضة كانت قد منحت في وقت سابق الترخيص لعقد الجمعية في وقتها المحدد والمقرر مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء بقاعة الملاكمة بملعب بن حداد.

وتم فتح باب الترشيحات لرئاسة" لارسيكا"، بداية من الثالث من أوت الجاري وإلى غاية الحادي عشر من الشهر ذاته، وعرف ترشح مولود بودينة.

يذكر أنه تم في وقت سابق رفض التقريرين المالي والأدبي للرئيس السابق رفيق شعبان الذي سحبت منه الثقة من قبل غالبية الأعضاء.