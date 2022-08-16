أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين تعليق عضوية الاتحاد الهندي للعبة مما يعني أن البلاد "لا يمكنها حالياً"، استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات دون 17 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

وجاء اليوم عبر الموقع الرسمي لـ "الفيفا ": اتخذ المكتب التنفيذي لـ " الفيفا"، بالإجماع قراراً بإيقاف اتحاد الهند لكرة القدم بأثر فوري، وذلك نتيجة نفوذ غير مبرر لأطراف ثالثة، وهو ما يُشكِّل انتهاكاً جسيماً للوائح".

وأضاف:" لن يُرفع قرار الإيقاف إلا عندما يتم إلغاء أمر بتأسيس لجنة مكوّنة من إداريين يضطلعون بمسؤوليات اللجنة التنفيذية التابعة لاتحاد الهند لكرة القدم، واستعادة إدارة الاتحاد لسلطاتها كاملة في إدارة شؤونه اليومية".

وبمقتضى قرار الإيقاف هذا لن يكون ممكناً تنظيم منافسات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي من المخطط أن تجري في الهند بين 11 و30 أكتوبر ولهذا، يقوم حالياً بتقييم الخطوات التالية المتعلقة بالبطولة، وسيُحيل المسألة إلى مكتب مجلس الفيفا في حال اقتضاء الضرورة.

وختم موقع الهيئة الكروية بأن " الفيفا"، منخرط في تواصل بنّاء مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في الهند، وكلّه أمل بأن التوصّل إلى نتيجة إيجابية في هذه المسألة هو أمر لا يزال تحقيقه ممكنا.