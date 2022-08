Les mêmes sources ont ajouté que huit incendies étaient en cours et 2 sous contrôle répartis sur les wilayas de Tizi Ouzou (1 en cours et 1 sous contrôle), Tipasa (2 en cours et 2 sous contrôle) Bejaia (2 en passe d’être maitrisés), Skikda (2 en passe d’être maitrisés) et Bouira (1 en passe d’être maitrisé).