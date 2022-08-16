كشف تقرير برتغالي أن دوليا جزائريا، سيغادر فريقه بسبب الأزمة المالية التي يتخبط فيها، ما دفع النادي لبيعه مقابل قيمة مالية متواضعة.

وأوضحت "صحيفة "، البرتغالية أن لاعب " الخضر" يانيس حمّاش خاض آخر مباراة له مع نادي بوافيستا البرتغالي الناشط ضمن الدرجة الأولى البرتغالية.

وأضاف المصدر ذاته، أن بوافيستا وافق على التفريط في صاحب الثالثة والعشرين عاما، إلى فريق دينيبرو الأوكراني، مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 500 ألف يورو، وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق، والتي جعلته غير قادر على تسجيل تعاقداته الجديدة.

وختمت " أبولا"، بأن بوافيستا سيتمكن من الحصول على قيمة الصفقة كاملة، مع نسبة معينة في حال تم بيع اللاعب لفريق آخر من قبل النادي الأوكراني.

يشار أن حمّاش، أستدعي لأول مرة إلى صفوف المنتخب الوطني من قبل المدرب جمال بلماضي في ماي المنصرم.