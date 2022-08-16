وجّهت وزارة الأشغال العمومية اليوم الثلاثاء، تعليمة إلى مديرياتها الولائية عبر التراب الوطني، وإلى الجزائرية للطرق السيّارة، بضرورة صيانة نظام صرف المياه للطرق.

وجاء في التعليمة المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "الفايسبوك": أنه "مع اقتراب موسم العواصف والأمطار الأولى، فإن مدراء الأشغال العمومية مكلّفون دون تأخير، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات تفتيش أنظمة صرف المياه لشبكة الطرق والشروع في تنفيذ عملية الصيانة الدورية ضمانا لسلامة مستخدمي الطريق، وحفاظا على قارعة الطريق والمناطق المحيطة بها.

كما طالبت الوزارة مدراءها الولائيين بتحسين إدارات الجماعات المحلية المسؤولة عن الطرق الحضرية بأهمية هذه العمليات وضمان تقديم المساعدة الفتية اللازمة للتعامل مع حالات اضطراب حركة المرور والإزعاج الناجم عن ركود مياه الأمطار.