أعلنت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء إحباط أكثر من خمس محاولات هجرة غير نظامية بحرا وإنقاذ وتوقيف 91 شخصا شاركوا فيها. وأفاد الحرس الوطني في بيان أنه أحبط ليلة الإثنين إلى الثلاثاء 05 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 80 مجتازا".

وأوضح الحرس أن من بين هؤلاء 35 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون. وأضاف البيان أنه تم تنفيذ "عمليات استباقية" في سواحل منزل تميم (شمال) والمهدية وأرخبيل قرقنة (وسط) وجرجيس (جنوب) قادت إلى توقيف 11 شخصا لم يكشف جنسيتهم كانوا "بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية".

وأردف الحرس الوطني التونسي أنه حجز خلال تلك العمليات "مبلغا ماليا" لم يحدد قيمته وقاربا مطاطيا ومضخّات هوائية. ويأتي ذلك عقب نهاية أسبوع أحطبت خلالها قوات الأمن ما لا يقل عن 46 محاولة هجرة غير نظامية بحرا وأنقذت وأوقفت أكثر من 650 مشارك فيها.