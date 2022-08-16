أعلن اليوم الثلاثاء، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن اتفاقه مع نظيره القمري على تنظيم مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين تحت 17 عاما استعدادا لكأس العرب للفئة ذاتها والتي ستستضيفها الجزائر من 23 أوت إلى 8 سبتمبر 2022.

ومن المقرر إجراء اللقاءين، يومي الـ 16 أوت والخميس 18 أوت على الساعة السادسة مساء بملعب الرويبة.

وشرع المنتخب الوطني بقيادة المدرب أرزقي رمان، في معسكره التحضيري بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى منذ الـ 12 أوت الجاري، والذي سيستمر إلى غاية الـ 20 من ذات الشهر قبل التنقل إلى مدينة وهران للمشاركة في بطولة العرب.