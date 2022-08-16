تحصلت الأندية الجزائرية الأربعة المشاركة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على ترخيص المشاركة في منافستي كأسي الكاف ورابطة الأبطال.

وستتمكن أندية اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد وشبيبة الساورة من المشاركة عقب الندوة التي عقدها " الكاف" منذ أسبوع.

ووفق ما جاء اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي لـلاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن ممثلي الجزائر استوفوا متطلبات الركائز الخمس التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي: الرياضة والبنية التحتية والموارد الإدارية والبشرية والقانونية والمالية.

يذكر أنه تم الترخيص لثمانية وخمسين ناديا من 46 اتحاد عضوا في الكاف للمشاركة في كأس رابطة الأبطال وخمسين ناديا سيلعبون كأس الكونفيدرالية.