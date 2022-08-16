تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى للجزائر العاصمة من تفكيك جماعة إجرامية تمتهن الاتجار في المخدرات الصلبة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات البيان، أنه وتحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا وبعد الحصول على إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص تمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة مع حجز 400 غرام من المخدرات الصلبة "الكوكايين" ومبلغ من العملة الوطنية قدره 49000 دج وسيارتين سياحيتين وميزان إلكتروني وخمس هواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها -يضيف ذات البيان -تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.