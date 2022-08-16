برمجت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي طاهر علاش، يوم 28 سبتمبر الداخل.

ويتابع طاهر علاش رفقة 12 متهما بينهم مسؤولين وإطارات بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 06/01، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وكانت محكمة سيدي امحمد قد أدانت المدير العام السابق لمطار هواري بومدين بـ 8 سنوات سدنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.