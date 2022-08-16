أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنصيب لجنة تحقيق وتقصي، والتي باشرت مهامها صبيحة اليوم، لتحديد أسباب الحادث على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، الذي تسبب في وفاة عامل متعاقد مع إحدى شركات المناولة متأثرا بجروحه.

وأوضح سوناطراك، في بيان له، أنه "تبعا للحادث الذي وقع زوال يوم 15 أوت 2022 على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، تعلم سوناطراك أنه تم تنصيب لجنة تحقيق وتقصي، و التي باشرت مهامها صبيحة اليوم، لتحديد أسباب الحادث الذي تسبب في وفاة عامل متعاقد مع إحدى شركات المناولة متأثرا بجروحه، وهذا طبقا للإجراءات التنظيمية الداخلية المعمول بها".

وأكد المجمع أن الحالة الصحية للجريحين الآخرين الذي تم إجلاؤهما إلى المستشفى، فقد تم تسجيل خروج أحدهما وهو بين أهله سالما معافا، في حين خضع الثاني الذي أصيب بكسر على مستوى الرجل لعملية جراحية ناجحة حيث لا يزال تحت رعاية الطاقم الطبي للمستشفى الجامعي لعنابة وحالته الصحية في تحسن مستمر.

وعبر سوناطراك عن امتنانها الكبير لحجم المواساة الذي أبداه المواطنون على الصفحة الرسمية للمجمع مؤكدا أن الحادث تم التحكم فيه بسرعة بفضل كفاءة و مهنية أعوان وحدات تدخل الأمن الصناعي للمنطقة الصناعية لسكيكدة و يبقى احترام إجراءات الوقاية والسلامة من الاهتمامات الرئيسية للمجمع.