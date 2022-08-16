تحصلت مصارعة الجيدو الجزائرية صونيا أصلاح على الميدالية الفضية، خلال منافسات اليوم الثاني للطبعة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي الجارية بمدينة قونيا التركية، عقب خسارتها في نهائي وزن 78 كلغ، يوم الثلاثاء، على يد التركية كايرة صاييت، في الوقت الذي اكتفت فيه مواطنتها، كوثر وعلال، بالبرونزية في وزن أقل من 78 كلغ، عقب فوزها في المنازلة الترتيبية على نظيرتها الكاميرونية آري صوفينا آيوك أوتاي.

كما أحرز السباح الجزائري جواد صيود، ميداليته الثالثة ضمن منافسة، بعد احتلاله المركز الثاني في السباق النهائي ل 200 متر فراشة، اليوم الثلاثاء في ظرف 3د 00 ثا 65.

هذه الميدالية هي الثالثة للسباح الجزائري بعد ذهبيتي 200م × 4 سباحات و 400 م × 4 سباحات.

فيما أقصي الرجال في الأدوار الأولى، حيث خرج دني عاشور (أقل من 81 كلغ) من الدور الأول على يد البحريني آسكيربي جيربيكوف، فيما أقصي دارول لقمان (أقل من 90 كلغ) في الدور الثاني أمام السينغالي عبد الرحمن دياو، بعدما كان قد أعفي من الدور الأول.

نفس الشيء بالنسبة لبلقرع محمد سفيان (أكثر من 100 كلغ), المعفى من الدور الأول والمقصى من الدور الثاني امام البحريني آزامات شوتشاييف، وبالرغم من خوضه للمنازلة الاستدراكية أمام الأذربيجاني عمران يوسيفوف، إلا انه انهزم مرة أخرى.

وخلال منازلات أمس الاثنين، حقق المنتخب الجزائري ثلاث ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية).

وكانت الميدالية الذهبية من نصيب أمينة بلقاضي (فئة أقل من 63 كلغ) عقب فوزها في النهائي أمام التركية سيما أزيرلير، في الوقت الذي اكتفت فيه مواطنتها يمينة حلاطة (فئة أقل من 57 كلغ) بالفضة بعد خسارتها أمام نيلفار إرماغانبيتوفا من أوزباكستان.