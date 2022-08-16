استرجعت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية قسنطينة، 6 آلاف خرطوشة محشوة بمادة البارود ومقذوفات معدنية، كان صاحبها بغرض إدخالها إلى مدينة قسنطينة، هذه الأخيرة التي تشكل خطرا وتخضع لتنظيمات خاصة.

وقد تورط في القضية شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من خارج ولاية قسنطينة، كان بصدد إدخال كمية معتبرة من الممنوعات إلى مدينة قسنطينة على متن مركبة، وبناء على ذلك تمت مباشرة الأبحاث والتحريات والتي كللت بتحديد هويته وإلقاء القبض عليه، وهذا بعد وضع نقاط مراقبة متفرقة وتوقيف المركبة المشبوهة على مستوى محور الدوران المؤدي الى بلدية ابن باديس.

وقد تم العثور أثناء عملية التفتيش على كمية معتبرة من الخراطيش محشوة بمادة البارود من عيار 12-16 ملم، المستعملة في أسلحة الصيد والتي تشكل خطرا وتخضع لتنظيمات خاصة، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي قدرت بـ 6000 خرطوشة.

وقدم المتهم أمام النيابة، عن تهمة التهريب باستعمال مركبة ذات محرك، مع الحيازة والتخزين والنقل والمتاجرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لذخيرة حية خاصة بسلاح ناري من الصنف الخامس.