أفاد بيان للدرك الوطني بغليزان، أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الرحمة أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى مفترق الطرق بمنطقة المداح ببلدية عين الرحمة، من توقيف شاحنة قادمة من مدينة يلل باتجاه ولاية معسكر، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على متنها على 114 قنطار من مادة الأسمدة الفلاحية، دون امتلاك صاحبها لفاتورة الشراء، وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ 153 مليون، وستسلم إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان.

في نفس السياق، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية منداس أثناء قيامهم بدورية عبر الإقليم بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولاية غليزان وتيارت،من توقيف شاحنة نوع إسيزي وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة وتفتيشها،تبين أنها محملة بمادة النخالة والمقدرة بـ130 قنطار دون امتلاك صاحبها لفاتورة شراء، وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، حيث قدرت قيمتها المالية بزهاء 24 مليون.