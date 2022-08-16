أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق "مخابر بحث ذكية" جديدة مع مجمعات اقتصادية عمومية.

وذكر الوزير المنتدب في منشور له على صفحته الرسمية على " فيسبوك" أنه يعتزم إطلاق هذا النوع من المخابر على غرار مخبر الاقتصاد الذكي المتواجد على مستوى مؤسسة "ألريم" بالجزائر العاصمة.

وعدد ضيافات أسماء بعض المجمعات العمومية المعنية بهذه المبادرة كمجمع "سوناطراك"، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية "ACS "، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو احتضان أفكار حاملي المشاريع وتجسيدها على أرض الواقع.

وأوضح أن ما يميز قطاع المؤسسات المصغرة اليوم " أنه أصبح محجا لجيل جديد من حاملي المشاريع، هم أكثر توجها نحو النمو ويعتمدون على التكنولوجيا لإنجاح مشاريعهم المصغرة".



الوزير المنتدب شدد في منشوره على أن أصحاب المشاريع "هم العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، ولهذا نعمل على توفير كل الظروف من أجل تحقيق مشاريعهم".