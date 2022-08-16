تمكنت، فرق الإطفاء المرابطة بجبل شنوة، مساء اليوم من إخماد الحريق المهول الذي نشب مساء السبت الماضي، فيما تم الإبقاء على جزء من التشكيل المتدخل في العملية على أهبة الاستعداد، وقدرت خسائر الحرائق بالمنطقة بأزيد من 500 هكتار.

وكشف اليوم، محافظ الغابات لولاية تيبازة جمال بلعايب لـ "الخبر" أن حريق جبل شنوة خلف أزيد من 500 هكتار من الغابات والأدغال والأحراش كخسائر في تقديرات أولية.

وتواصلت اليوم مجهودات الفرق المرابطة بالمكان مدعومة بمروحيات إطفاء تابعة للحماية المدنية وأخرى للجيش الوطني الشعبي، فيما تم تنصيب مركز قيادة عملياتي في إطار تفعيل مخطط النجدة الذي يشرف عليه المدير العام للحماية المدنية بوغلاف بوعلام ومدير التنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية ووالي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة.



