دعا مجمع "سونلغاز"، اليوم الثلاثاء، الزبائن للتبليغ عن أي اشتباه في اعتداءات تطول شبكات الطاقة.

وأوردت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، في بيان لها، أنّ ظاهرة التعدي على المنشآت الكهربائية والغازية بالسرقة قد استشرت في الآونة الأخيرة.

وأشار ذات المصدر عبر البيان إلى عصابات "تحترف تخريب شبكاتنا الطاقوية بغية الحصول على معدن النحاس"، موضحا أنّه مؤخرا قد "تم تسجيل أكثر من حالة سرقة طالت القواطع الكهربائية الهوائية للتحكم عن بعد، عبر بلديتي بابا علي وأولاد شبل"، وهي القواطع التي تمكن أعوان الشركة من تحديد موضع العطب عن بعد للتدخل السريع واستئناف التموين بالكهرباء في وقت قصير" .

كما جاء في البيان أنّه قد "تمّت سرقة معدات هذه القواطع المتمثلة في الكوابل الكهربائية النحاسية وعصى التحكم اليدوية المصنوعة من مادة الألومنيوم".

وأشارت المديرية إلى أنّ "هذه الأفعال الإجرامية ليست الأولى من نوعها، بل باتت تأخذ منحى تصاعدياً مخيفاً خاصة على مستوى المناطق المعزولة" مؤكدة أن هذا الأمر "يثقل كاهل الشركة التي تضطر في كل مرة إلى إعادة تجهيز المنشأة المخرّبة لوضعها حيز الخدمة من جديد، ناهيك عن التسبب في تدني نوعية الخدمة بسبب الانقطاعات الناجمة عن هذه الاعتداءات".

وبناءً على هذا، دعت المديرية زبائنها إلى "ضرورة التبليغ عن أي اشتباه في أية عملية اعتداء تطول الشبكات الطاقوية، كونها تأتي سلباً على الصالح العام بالدرجة الأولى" مشددة على "خطورة مثل هذه الاعتداءات التي من شأنها التسبّب في حوادث مميتة".