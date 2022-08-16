أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الثلاثاء، عن نتائج مسابقة التوظيف الخارجي التي تم تنظيمها خلال شهر ماي الماضي، بخصوص رتبتيّ كاتب وملحق الشؤون الخارجية.

وأوردت الوزارة في بيان لها أنه "طبقًا لمحاضر لجان القبول في الاختبارات الكتابية، قد تم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة عبر موقع الوزارة".

وفي ذات البيان أعلنت الوزارة، عن تحديد إجراء الاختبار الشفهي للقبول النهائي خلال شهر سبتمبر 2022، على أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان إجراء هذا الاختبار لاحقا.

يُذكر أن المسابقة قد جرت يومي 20 و 21 من شهر ماي الماضي.