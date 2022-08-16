دعا الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ إلى إجراء دورات تكوينية لأساتذة اللغة الإنجليزية الجدد في الطور الابتدائي.



وفي بيان له ، تحوز "الخبر" على نسخة منه، أكد الاتحاد على ضرورة توفير دورات تكوينية " مكثفة وجادة" تمكن الأستاذة الجدد من استيعاب المنهاج و تعينهم على "القيام بمهامهم على أحسن وجه ".



وحسب ذات المصدر، بهذه الطريقة سيُقطع الطريق " على الأصوات المثبطة" التي تنتظر ، حسب البيان " إخفاق التجربة وفشل جهود التغيير نحو الأفضل".

وأشار الاتحاد إلى أن الأعداد الكبيرة من ملفات خريجي تخصص اللغة الانجليزية، لدى مديريات التربية "بدد تلك الشكوك بخصوص العجز في التأطير البشري، لهذا الإجراء المستحدث"



وفي ذات البيان، ثمن الاتحاد قرار رئيس الجمهورية بإدراج تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، مبرزا أن "القرار يصب في الاتجاه الصحيح الذي يمكّن التلميذ من اكتساب القواعد الأساسية لتعلم اللغة الإنجليزية"