قررت الجمعية العمومية للنقابة العمالية لعمال، جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية، بالأغلبية تعليق الإضراب لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 16 أوت الجاري.

وفي بيان لعمال الصحيفة، أوضحوا أن "بعد نقاشات طويلة، قررت الجمعية العمومية للنقابة العمالية لعمال الوطن بالأغلبية تعليق الإضراب لمدة شهر اعتبارًا من الثلاثاء 16 أوت 2022، مؤكدين أنه إذا لم يستوفى عمال الوطن جميعهم، من أجورهم غير المدفوعة خلال الفترة المذكورة أعلاه ، سيستأنف الإضراب إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة 16 سبتمبر المقبل".

وأضافت الجمعية، أنه تم اتخاذ القرار لمنح مسؤولي الجريدة فرصة أخيرة لتلبية الطلب الرئيسي للعمال، وهو دفع الأجور غير المدفوعة منذ مارس 2022.

وأشارت الجمعية، إلى أنه رغم الإضراب الذي بدأ في 12 جويلية 2022، لم تقدم إدارة مجمع الوطن أي حل لدفع أجور العمال.