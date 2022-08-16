وجه المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الثلاثاء، بإجراء تعزيز عاجل لوسائل وأدوات مكافحة الحرائق.

وجاء في بيان للحماية المدنية، أنّ العقيد بوغلاف قدم توجيهات من أجل "تعزيز وسائل مكافحة الحرائق في أقرب الآجال"، وذلك في زيارة قادته إلى ولاية تيبازة، بغرض الاطلاع على الوضعية السائدة على أرض الميدان إثر نشوب حريقين للغابات هناك.

وحسب ذات المصدر، فإن بوغلاف الذي كان مرفوقاً بوالي ولاية تيبازة، زار مركز قيادة إدارة عمليات إخماد الحرائق والتنسيق العملياتي، حيث قُدّم له عرض بخصوص الوضعية.

هذا وأشاد العقيد بوغلاف ، حسب البيان، بجميع فرق الحماية المدنية،وأفراد الجيش الوطني الشعبي، وأعوان الغابات والمتطوعين، والمواطنين المشاركين في عمليات مكافحة حرائق الغابات.