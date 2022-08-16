أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة الطرفين الجزائري والإثيوبي في تنظيم معرض مخصص للصناعة الصيدلانية الجزائرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة ، أن هذه التوجه أُعلن عنه لدى استقبال وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد للسفير الإثيوبي نبيات غيتشاو أسغيد بمقر الوزارة ، اليوم الثلاثاء ، في إطار العلاقات الثنائية الجزائرية الإثيوبية، عقب الزيارة الرسمية التي أدتها رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك للجزائر مؤخرا.



ووفقا لذات المصدر، فإن تنظيم معرض من هذا النوع سيسمح لمختلف المتعاملين والمستثمرين بالتعرف على السوق الإثيوبية ، والاستعلام أكثر عن فرص العمل العديدة التي يتيحها إنتاج وتوزيع وتصدير المنتجات الصيدلانية، على المستوى الإقليمي والقاري.