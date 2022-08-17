تتوالى الأنباء مؤخرا حول تقلص مستوى الأنهار في جميع أنحاء أوروبا بسبب الجفاف، كما يتتابع تداول صور لكتابات منقوشة على صخور بعض هذه الأنهار تنذر بـ "أوقات صعبة للغاية" على وشك القدوم.



ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" فإن تراجع مستوى الأنهار كشف عن هذه النقوش التي كتبت منذ قرون إذانا بحلول الجفاف، وهي حسب ذات المصدر تسمى " أحجار الجوع".

أحد هذه الأحجار يقع على ضفاف نهر "إلبه" الذي ينبع في التشيك ويتدفق عبر ألمانيا، ويعود تاريخ الصخرة إلى عام 1616، وهي منقوشة مع تحذير باللغة الألمانية: "Wenn du mich seehst, dann weine" والتي تعني "إذا رأيتني، فابكِ".

وذكر المصدر ذاته أن فريقا من الباحثين التشيكيين خلصوا من دراسة أجريت في 2013 بأن "هذه النقوش حفرت خلال سنوات المشقة، وهي تحذر من عواقب الجفاف".

الباحثون رجحوا أيضا أن النقوش تعبر "عن أن الجفاف تسبب في ضعف المحاصيل، ونقص الغذاء، وارتفاع الأسعار، والجوع للفقراء، وقد تكرر حدوثه خلال عدة أعوام".

يُذكر أن هذه النقوش ظهرت على السطح آخر مرة خلال جفاف عام 2018.