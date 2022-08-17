توفيت صباح اليوم الأربعاء، الفنانة السورية القديرة انطوانيت نجيب في دمشق عن عمر ناهز الـ 92 عاماً، بعد تعرضها لعدة وعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

وقد نعى فرع العاصمة السورية دمشق لنقابة الفنانين، الفنانة أنطوانيت نجيب. وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر نحو 92 عاما، وقد شاركت العام الماضي قبل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، بفيلم "فيك أب"، كضيفة شرف.

وهي من مواليد فيفري عام 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة، وكانت بدايتها السينمائية عام 1973 بفيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة"، ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل "صح النوم".