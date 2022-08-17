حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من استمرار موجة الحر الشديدة تصل فيها درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية تحت الظل ومن رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وأمطار رعدية على ولايات بشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستويين الثاني والثالث لدرجة اليقظة باللونين البرتقالي والأحمر إن موجة حرارة شديدة تصل فيها درجات الحرارة بين 44 و47 درجة تجتاح هذا الأربعاء ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وڤالمة، ستتراوح بين 40 42 درجة على ولايتي بجاية وجيجل. بالإضافة إلى ولايات سوق أهراس، قسنطينة وميلة، المسيلة والمعير والوادي.

من جهة أخرى نبهت ذات المصالح إلى هبوب رياح قوية قد تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة ومثيرة لزوابع رملية على ولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج، تڤرت، أولاد جلال وورڤلة. بينما ستشهد ولايتا غين قزام وبرج باجي مختار أمطارا رعدية بداية من ظهيرة اليوم إلى الساعة التاسعة ليلا وقد تصل كمية التساقط إلى 20 ملم محليا.