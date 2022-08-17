حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من استمرار موجة الحر الشديدة تضل فيها درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية تحت الظل ومن رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على ولايات بشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستويين الثاني والثالث لدرجة اليقظة باللونين البرتقالي والأحمر إن موجة حرارة شديدة تصل فيها درجات الحرارة بين 44 و47 درجة تجتاح هذا الأربعاء ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وڤالمة، ستتراوح بين 40 42 درجة علة ولايتي بجاية وجيجل. بالإضافة إلى ولايات قسنطينة وميلة، المسيلة والمعير والوادي.

من جهة أخرى نبهت ذات المصالح إلى هبوب رياح قوية قد تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة ومثيرة لزوابع رملية على ولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج، تڤرت، أولاد جلال وورڤلة.