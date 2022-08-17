أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن أربع سفن تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن شحنات الحبوب أيضا مستمرة كما هو مخطط له.

وقالت الدفاع التركية في بيان، صباح اليوم، إن "شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمرة كما هو مخطط لها". وأضافت: "ابتداءً من صباح اليوم، غادرت أربع سفن أخرى تحمل مسحوق عباد الشمس وزيت عباد الشمس والذرة من موانئ أوديسا وتشرنومورسك الأوكرانية".

يذكر أنه في 22 جويلية الماضي، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.