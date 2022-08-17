توفي، فجر اليوم، رجل وأصيبت امرأة بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف، تحديدا بمنطقة الركنية في بلدية زانة البيضاء.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية باتنة بأن إسعافاتها تدخلت فجر هذا الأربعاء من أجل إسعاف الضحية المصابة في الحادث المروري، وتحويلها على جناح السرعة إلى عيادة عين جاسر، فيما نقلت جثة الضحية الأولى إلى ذات المؤسسة الصحية.

ودعت الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر وعدم استعمال السرعة واحترام قوانين المرور.