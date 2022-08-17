تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت من العثور على جثة الغريق المفقود يوم أمس بشاطئ رشقون 01 بلدية بني صاف.

وأفادت إذاعة عين تموشنت، أنه تم العثور على الغريق في عرض البحر على بعد حوالي 50 مترا ما بين شاطئ رشقون 01 وشاطئ مدريد، وتم انتشال الجثة على الساعة 10سا25د من صباح اليوم وحسب ذات المصدر، فإن الضحية يدعى (ل. ع) يبلغ من العمر 19 سنة ينحدر من ولاية سيدي بلعباس.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت، يوم أمس الثلاثاء، على الساعة 11سا08د. بشاطئ رشقون 01 بلدية بني صاف من أجل إنقاذ ستة غرقى فيما تم انتشال ضحية متوفية.