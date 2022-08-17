كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة للحرائق على المستوى الوطني إلى غاية الساعة العاشرة.

وأفاد بيان لذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أنه تم تسجيل 10 حرائق منها 8 لا تزال فيها عمليات الإخماد متواصلة، وحريقين تحت الحراسة بكل من ولايات الطارف، حريق في عين القصبة ببلدية زيتونة، وحريق ببلدية بن صالح، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وأضاف ذات المصدر، أنه بولاية تيزي وزو تم تسجيل حريقين في بلدية آيت الشافع، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما بولاية تيبازة تم تسجيل حريق بدوار واعلي في بلدية الناظور، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة. بالإضافة إلى حريقين في ولاية سكيكدة، حيث سجل حريق ايمازن ببلدية أولاد عطية، وحريق هلالة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبالنسبة لولاية سوق أهراس تم تسجيل حريقين في بلدية عين الزانة، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وتسجيل حريق بعين الدفلى في منطقة بني بودن، حيث لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما تم تسجيل حريق جنان الباي ببلدية صرايدي في ولاية عنابة، أين لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأعوان يبذلون جهودا كبيرة في إخماد الحرائق. كما تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد الحرائق.

وتم تسخير الوحدة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي لإخماد الحرائق بولاية سكيكدة.