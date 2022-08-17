نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت 2022، عديد العمليات النوعية عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، إن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (03) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (394) كيلوغرام من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (248) شخصا وضبطت (20) مركبة و(333) مولدا كهربائيا و(146) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن و(4,3) طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف (11) أشخاص وضبط (05) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين و(22) قنطار من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (17) طن، وهذا بكل من ورﭭلة والوادي وباتنة وإن ڤزام وبجاية وقسنطينة وبسكرة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (37289) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (187) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (117) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.