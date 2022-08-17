تمكنت الفرقة المتعددة المهام التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بولاية الوادي من حجز 1830 جهاز هاتف نقال ولوحات ذكية أجنبية الصنع، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء مصدر مسؤول من مفتشية أقسام الجمارك.

وتأتي عملية الحجز أثناء قيام أعوان الفرقة المتعددة المهام في إطار مكافحة التهريب على مستوى الطريق الوطني رقم (03) الرابط بين ولايتي الوادي والمغير برصد "تحركات مشبوهة" لشاحنة على متنها سلعة مهربة كما أوضح ضابط الفرقة المتعددة المهام.

وتم خلال هذه العملية النوعية حجز 1830 جهاز هاتف نقال ولوحات ذكية كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة مموهة بأثاث منزلي مستعمل.

كما تم توقيف سائق الشاحنة وهو شاب في العقد الثالث من العمر تم تقديمه بعد إعداد ملف جمركي بشأنه إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاختصاص الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته.