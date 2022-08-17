كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها على مستوى شواطئ الوطن خلال شهرين.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنها سجلت خلال الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 16 أوت 2022 على مستوى 427 شاطئ مسموح للسباحة 60340 تدخل سمح بإنقاذ 42366 شخص من موت محقق وكذا إسعاف 15514 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ إلى جانب نقل 3217 جريح إلى المصالح الاستشفائية.

وحسب البيان، قدر عدد الضحايا الذين كانوا على مستوى المركبات المائية وتم إنقاذهم بـ 258 شخص .

من جهة أخرى، وخلال نفس الفترة تم تسجيل 116 غريق متوفي منهم 63 ضحية غرقوا على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و53 غرقوا في الشواطئ مسموحة للسباحة منهم 18 خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية.

بالنسبة للإقبال على مستوى الشواطئ، أفاد البيان، أنه تم تسجيل توافد قياسي من حيث عدد المصطافين، حيث كانت أكبر نسبة لمرتادي الشواطئ سجلت في كل من ولايات: • وهران بـ 13 مليون مصطاف. • بومرداس بـ12.5 مليون مصطاف. • جيجل بـ 12 مليون مصطاف.