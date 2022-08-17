نددت المشيخة العامة للطريقة القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا الكائن مقرها بولاية ورقلة، بالتصريحات التي أطلقها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني والتي تطاول فيها على سيادة الجزائر وموريتانيا.

وقال بيان صادر عن المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، " لقد ساءنا كثيرا ما صدر عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من دعوته للجهاد والزحف نحو تندوف الجزائرية "

وأضاف البيان ذاته: "نطالب باعتذار رسمي من الاتحاد وإقالة هذه الشخصية الفتانة التي تمارس سياسة شيطنة العلاقات الأخوية بين المسلمين بالتصريحات المغلوطة المليئة بالكذب و التدليس و تزوير التاريخ " .

وقالت المشيخة العامة للطريقة القادرية التي يرأسها الشيح لحسن الحساني، أن هذه الخرجة "طغت عليها وصمة التطبيع التي وضعت تيجان الملك في حضيض المذلة وما صدر عن النكرة الريسوني يعد خرقا لكل المبادئ الأخوية ونقضا لكل الأعراف الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في العلماء " .

وشددت الطريقة القادرية على ضرورة إبعاد الريسوني عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باتخاذ موقف حاسم لتبرئة ساحته من التصريحات المسمومة والمثيرة للفتنة بين شعوب المنطقة المغاربية.