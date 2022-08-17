أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الطارف، اليوم الأربعاء، عن قطع احترازي للتزويد بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بداية من منتصف نهار اليوم. وأوضحت المديرية، إنه على إثر نشوب حرائق في مناطق مختلفة من الولاية، تم قطع احترازي التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لسلامة المواطنين.

وحسب ذات المصدر، فقد تم قطع التيار الكهربائي عن أزيد من 13750 زبون في كل من بلدية الطارف. حيث تم قطع التيار الكهربائي عن 10 سكنات إطارات الولاية سيدي بلقاسم، مشتة حدة، منطقة النشاطات التجارية، منطقة المطروحة، السماتي، فيض الغبارو عين الخيار.

كما تم قطع التيار الكهربائي في بلدية الزيتونة كاملة، بلدية يوثلجة كاملة ومنطقة بورديم، بلدية عين عسل (قطع وإرجاع الطاقة)، الركابة، بلدية القالة (قطع وإرجاع الطاقة) في تحصيص بوليفة، مركز المجاهدين، منطقة البانقالو. وبالنسبة للطاقة الغازية فقد تم قطعها في كل من بلدية الطارف 10 سكنات إطارات الولاية سيدي بلقاسم، القرقور. وكذا بلدية بوحجار في منطقة أم عشرة.