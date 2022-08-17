سجلت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، 26 حريقا بتسع ولايات.

وحسب بيان ذات الهيئة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، فقد سجلت ولاية الطارف 10 حرائق، ولاية سوق أهراس 4 حرائق حيث أصيب 24 شخصا بجروح خفيفة بين حروق خفيفة واختناقات وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية لذات الولاية.

أما بولاية سطيف فثم تسجيل 4 حرائق، وبولاية سكيكدة حريقين كما شهدت ولاية قالمة حريقين، يضيف البيان

وبالنسبة لولايات تيبازة، تيزي وزو، جيجل وبجاية فسجلت في كل واحدة منها حريقا واحدا.

هذا ولا زالت عمليات إخماد الحرائق متواصلة.

وأضاف ذات المصدر، أن الوحدة الجوية تدخلت بكل من سكيكدة، الطارف وسوق أهراس.