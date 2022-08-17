17 أوت 2022
إشتراك دخول
17 أوت 2022 °C

وزارة التربية تحدد تاريخ استئناف العمل للموظفين والأساتذة

أخبار الوطن
17 أوت 2022 ()
إ.ش
+ - 0 قراءة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن تاريخ استئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن تاريخ استئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023 لجميع المناطق يكون كالآتي:

بالنسبة للموظفين الإداريين يوم الأحد 28 أوت 2022 صباحا، وبالنسبة للأساتذة: يوم الأربعاء 31 أوت 2022 صباحا.

هذا وتحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع. وتتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم إلى التحضير الجيد والاستعداد لتأمين دخول مدرسي ناجح، يضيف البيان.   

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة