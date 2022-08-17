أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن تاريخ استئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن تاريخ استئناف العمل للموظفين الإداريين والتربويين للسنة الدراسية 2022/2023 لجميع المناطق يكون كالآتي:

بالنسبة للموظفين الإداريين يوم الأحد 28 أوت 2022 صباحا، وبالنسبة للأساتذة: يوم الأربعاء 31 أوت 2022 صباحا.

هذا وتحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع. وتتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم إلى التحضير الجيد والاستعداد لتأمين دخول مدرسي ناجح، يضيف البيان.