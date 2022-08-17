كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن آخر حصيلة للحرائق التي تجتاح عدة ولايات خاصة على مستوى شرق البلاد.

وأفاد نفس المصدر، أنه تم احصاء لحد الآن 39 حريقا في 14 ولاية موزع كالتالي ولاية الطارف 16 حريقا، سوق اهراس 03 حرائقظن سطيف 03، قالمة 03 حرائق، سكيكدة 02 حرائق، تيبازة حريق 02، تيزي وزو 01 حريق، باتنة حريق 01 حريق

ميلة 01 حريق، عنابة 01 حريق، قسنطينة 01 حريق، برج بوعريريج 01 حريق جيجل 01 حريق.

كما تم تسجيل بولاية سوق اهراس اصابة 45 شخص لهم إصابات خفيفة بينهم 04 بحروق خفيفة والباقي باختناق من جراء دخان الحريق تم اسعافهم من طرف مصالحنا .



وتعرف ولايات الطارف وسوق أهراس وبدرجة أقل سكيكدة، وضعا مقلقا استدعى تدخل الوحدة الجوية للحماية المدنية، كما تظهر فيديوهات متداولة أن الحرائق في الطارف وسوق أهراس اقتربت من مناطق سكنية.

تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة ، الطارف و سوق اهراس.