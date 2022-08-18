نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الخميس، إلى إن هناك عدة طرق مغلقة أمام حركة المرور بولاية سوق أهراس بسبب نشوب حرائق غابات بالمنطقة.

وأوضح نفس المصدر عبر صفحة "طريقي" إن الطريق الوطني رقم16 الرابط بين ولايتي ڤالمة وتبسة مرورا بولاية سوق أهراس والطريق الوطني رقم 81 الرابط بين ڤالمة والحدود التونسية، حيث تم تحويل حركة المرور نحو مدينة مداوروش باتجاه الطريق الوطني رقم 81أ.

وأضاف الدرك الوطني إن مصالحه متواجدة بعين المكان مع الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات لتوعية مستعملي هذه الطرق، ودعتهم إلى التحلي بالحيطة والحذر وإن أمكن تفادي السير في الطرق المحاذية للمساحات الغابية وهذا لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركبة.

وفي نفس السياق أعلنت مصالح الدرك الوطني عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين بلديتي الطارف وبوثلجــة والطريق الوطني رقم 84أ الرابط بين القالة وعنابة.