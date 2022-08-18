نشبت، أمس الأربعاء، عدة حرائق على مستوى بلديات بولاية ڤالمة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، تم تسجيل منذ صبيحة يوم أمس 19 حريقا موزعا على 09 بلديات أهم هذه الحرائق هي: حريق جبل بني صالح الذي يشهد موقدين بكل من كاف الكراث وكاف الرامول، حريق جبل ماونة بلدية بن جراح، حريق كاف الصبيحي بلدية عين العربي، حريق كاف الريح بلدية بوحشانة، حريق مشتة الحامة بلدية وادي الشحم وحريق مشتة الزوي بلدية الدهوارة.

وحسب ذات المصدر، تم إخماد 16 حريقا وعملية الحراسة مستمرة أما الحرائق المتبقية فهي: حريق كاف الرامول وحريق كاف الكراث ببني صالح، حريق ماونة ببن جراح وحريق كاف الريح ببوحشانة، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة والفرق المتدخلة بقيت طيلة ليلة البارحة مرابطة في عين المكان حيث تدعمت بمروحيتين تابعة للجيش الشعبي الوطني أين قامتا بطلقتين الأولى على الساعة 08سا10د والثانية على 08سا و14د بجبل بني صالح.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل إصابة 02 شخصين، الأول بحريق مشتة الحامة بلدية وادي الشحم من جنس ذكر يبلغ من العمر 70سنة له حروق من الدرجة الأولى في الوجه، والثاني بحريق مشتة الزوي بلدية الدهوارة من جنس أنثى تبلغ من العمر 72 سنة لها صعوبة في التنفس.تم نقلهما بواسطة سيارات خاصة إلى مستشفى وادي الشحم.

كما تم تسجيل وفاة شخص من جنس ذكر بحريق كاف الصبيحي بلدية عين العربي يبلغ من العمر 72 سنة متأثرا باستنشاقه الدخان.