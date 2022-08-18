ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في تعاملات متقلبة، وسط مؤشرات بزيادة الطلب مع تراجع المخزونات الأمريكية.

ويصارع المستثمرين مع تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة وزيادة الإنتاج من روسيا مع المخاوف من ركود عالمي محتمل. وبحلول الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.29 بالمائة، مسجلًا 93.92 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.20 بالمائة، إلى 88.29 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع بنحو 3 بالمائة، لتسجّل الصعود الأول في أربع جلسات متتالية، مع صدور تقرير المخزونات الأمريكية.