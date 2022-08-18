قالت شرطة كابول، اليوم الخميس، إن 21 شخصا قتلوا في انفجار دمر مسجدا في كابول خلال صلاة العشاء ليلة أمس الأربعاء.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن 33 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار. وقال شهود لرويترز إن دوي انفجار قوي تردد في حي بشمال كابول وهشم نوافذ المباني المجاورة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وتقول حركة طالبان إنها تعيد الأمن إلى الدولة التي مزقتها الحرب، والتي شهدت انخفاضا في أعمال العنف بشكل عام منذ تولت الحركة السلطة وهزمت حكومة تدعمها الولايات المتحدة قبل عام.

ومع ذلك، وقعت عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية في الأشهر القليلة الماضية تبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضها. وقال مستشفى تديره منظمة الطوارئ غير الحكومية الإيطالية المتخصصة في علاج ضحايا الحرب في بيان إنه استقبل 27 مصابا بينهم خمسة أطفال.