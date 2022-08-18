تحدث مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عام محمد لاسات عن النتائج المحققة خلال الدورة الأخيرة للفئة ذاتها بالسعودية والتي عادت فيها التتويج لصاحب الضيافة، كما عرج لاسات على تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بمصر.

وقال المدرب السابق لنصر حسين داي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم:" لم يتم تحقيق الهدف الذي كنا نسعى إليه منذ البداية، كنا نأمل نطمح لتقديم أفضل من النهائي الذي وصلنا إليه الطبعة الماضية، لكن على العموم فإن الحصول على المركز الثالث يرضينا إلى حد ما لأننا التعداد تقلص بسبب غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين أساسيين".

وأردف:" هذه المحطة كانت تحضيرية للمواعيد القادمة خاصة في أكتوبر 2023 بمصر، وقد سمحت لي هذه البطولة بإكتشاف العديد من المواهب الجديدة سيتم إضافتها إلى القائمة الموسعة لاحقا".

وختم لاسات: " قد لايستفيد المنتخب من جميع اللاعبين الذين يلعبون في الخارج خلال الفترة المقبلة لأنه لا يتزامن مع تواريخ الفيفا لكن خلة " فاف رادار"، تعمل لتكون قادرة على قادرة على إعادة بعض العناصر الموجودة ضمن مخططاتنا".

يذكر أن المنتخب سيقيم معسكرا إعداديا بالقاهرة، شهر سبتمبر المقبل من أجل التأقلم مع التأقلم مع الملاعب والظروف التي ستميز البطولة.