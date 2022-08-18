أطاحت مصلحة مكافحة المخدرات للأمن الولائي لوهران، بحر الأسبوع الجاري، بشبكتين لترويج المخدرات والمهلوسات، وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة، مع عشرة أشخاص منهم مسبوقون قضائيا.

وذكر بيان لمديرية الأمن الولائي لوهران، أن العمليتين تمتا بعد تحريات دقيقة حول النشاط المشبوه لأفراد الشبكتين الإجراميتين، وبعد استصدار أوامر بالتفتيش وتمديد الاختصاص من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران فلاوسن، قام أفراد مكافحة المخدرات للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، بالقبض على خمسة أفراد ينتمون إلى الشبكة الأولى وخمسة أفراد آخرين ينتمون للشبكة الثانية.

وتم في العمليتين حجز 30 كيلوغرام من الكيف المعالج و14865 من الأقراص المهلوسة.

وتقدر قيمة الأقراص المهلوسة المحجوزة وحدها بأكثر من مليار سنتيم.

كما حجز أفراد الشرطة أربع سيارات كان يستعملها أفراد الشبكتين في عمليات نقل المخدرات والمهلوسات، بالإضافة إلى مبلغ 82 مليون سنتيم و7890 أورو. ووجه للموقوفين تهم التهريب الدولي للمخدرات، شحن ونقل المخدرات وتكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود. وأضاف بيان مديرية الأمن الولائي لوهران، أنه فور الانتهاء من التحقيق الابتدائي مع الموقوفين سيتم تقديمهم أمام القضاء.