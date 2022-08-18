أطلق متطوعون مستقلون، حملة لجمع التبرعات والمساعدات لفائدة منكوبي حرائق ولايات شرق البلاد. حيث قاموا بتخصيص موقعين لتجميع المساعدات في حي الحاسي، غرب المدينة وآخر في وسطها، يستقبلان المساعدات التي يقدمها المواطنون المتضامنون مع ضحايا الحرائق التي مست ولايات الطارف سوق أهراس وسطيف، وكذا بقية المناطق المحتاجة.

وطلب أصحاب المبادرة من الراغبين في تقديم المساعدات التركيز على مواد معينة، وهذا بعد التجربة المكتسبة الصيف الماضي، خلال نشاطات إغاثة منكوبي حرائق منطقة القبائل.

حيث وجه أصحاب المبادرة نداء إلى الراغبين في الانخراط في الحملة لجمع الأفرشة والأغطية، وكذا الأغذية والمياه المعدنية وحليب الأطفال، والحفاظات الخاصة بالكبار والصغار والمولدات الكهربائية المحمولة.

بالإضافة إلى الأدوية والمعدات التي يحتاجها المصابون بالحروق، والتي سيتم توجيهها إلى مستشفيات ومصحات المناطق المنكوبة، منها فلامازين، بيتاميتازون، بيافين، ميبو، أدوية مهدئة للآلام، الضمادات المعالجة للحروق، الأمصال المغذية، القطن، بيطادين، فونطولين وغيرها وكذا الأفرشة الخاصة بالمصابين بالحروق، الأقنعة الطبية.

وتنشط هذه المجموعة التطوعية بالتعاون مع مجموعات أخرى أعلنت عن نفسها.

حيث يتم توصيل المساعدات التي يتم جمعها في ولاية وهران، نحو مدينة قسنطينة، ليقوم الناشطون في هذه الولاية بتوزيعها على المحتاجين في المناطق المتضررة من الحرائق، بالتعاون مع المستشفيات والمجموعات التطوعية. وقد بدأت المجموعة التطوعية في مدينة وهران تستقبل المساعدات العينية صباح اليوم، في انتظار جردها وتجميعها ليتم نقلها إلى قسنطينة فور توفر وسائل للنقل.